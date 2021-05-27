Літні накидки з принтами – тренд 2021 року.

Влітку 2021 на піку популярності будуть накидки з яскравими принтами. Оскільки в цей час іноді вечорами буває прохолодно, то цей елемент одягу вам стане в пригоді, повідомляє Обозреватель.

Зазначимо, що предмет верхнього одягу повинен акцентувати увагу, не конкуруючи з іншим одягом з вашого образу. Детальніше про стильні накидки на літо 2021 – читайте далі в матеріалі.

Від накидок з принтами віє трохи ретро і класичною жіночністю. Дизайнери використовують різні матеріали, а також величезний діапазон форми та довжини.

Від накидок з принтами віє трохи ретро і класичною жіночністю

Цей елемент одягу можна поєднувати з вузькими джинсами або брюками, спідницями-олівець, шортами або сукнями прямого крою. Накидка, прикрашена яскравими принтами – імпульсивна покупка, яка точно принесе максимум задоволення під час носіння.

Цей елемент одягу можна поєднувати з вузькими джинсами або брюками