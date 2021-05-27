Зустріч Байдена та Путіна вплине на ТКГ і нормандський формат, – Кравчук

Зустріч президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним вплине на переговорний процес щодо Донбасу в нормандському форматі й Тристоронній контактній групі (ТКГ). Лідери цих країн обговорюватимуть українське питання, ﻿заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, Кравчук висловив упевненість в тому, що Байден і Путін обговорять українське питання.

"Питання в тому, в якому форматі воно буде обговорюватися і чи потрібні консультації з боку України як жертви російської агресії... Але вірю, що президент США конкретно у своєму стилі поставить питання перед Росією, що вона повинна припинити агресію проти України та вивести свої збройні сили. Я думаю, таке питання буде поставлено і це, безумовно, вплине в майбутньому на нашу роботу на мінському майданчику і в нормандському форматі" , – зазначив Кравчук.

Байден і Путін проведуть зустріч 16 червня 2021 року у швейцарській Женеві.

Напередодні в Кремлі заявили, що на перший саміт президентів США і Росії не готують двосторонніх документів. Крім того, Москва підкреслює, що від зустрічі не варто чекати перезавантаження у відносинах із Вашингтоном.