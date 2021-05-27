У Гомелі приземлився літак уряду РФ

За даними ткрекінгового сервісу Flight Radar 24, вранці 27 травня в Гомелі на південному сході Білорусі приземлився літак спеціального льотного загону "Росія", який використовує Федеральна служба безпеки РФ, повідомляє Ліга.net.

Літак з бортовим номером RA-64523 вилетів з аеропорту "Внуково" в Москві, попрямував в сторону України, але недалеко від Калуги взяв правіше і по прямій полетів на Гомель. Абревіатура ВПУ в назві літака означає "висотний пункт управління" .

Яких-небудь подробиць про те, кого привіз борт і кого забере, немає. Невідомо, з якої причини літак уряду Росії прибув в Гомель, а не Мінськ. Також немає інформації, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може перебувати в Гомелі.