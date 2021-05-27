Вперше за 228 років існування Лувр очолить жінка
Вперше в історії Лувр очолить жінка – 54-річна мистецтвознавець, спеціалістка по живопису 19 століття Лорен де Кар. Наразі вона є директором музеїв д'Орсе й Оранжері, пишуть міжнародні ЗМІ.
Останні 8 років Лувр очолював археолог Жан-Люк Мартінес, і проти його повторного призначення виступили багато журналістів і діячів мистецтва.
На новій посаді Лорен де Кар планує провести реформи у всесвітньо відомому музеї: продовжити час його роботи та зробити виставки, привабливі для молоді. Також в її планах налагодження
"діалогу між древнім мистецтвом і сучасним світом".