Кравець про дружбу з Зеленською: ми залишаємося близькими людьми

Актриса "Кварталу 95" Олена Кравець заявила, що перша леді України Олена Зеленська залишається для неї близькою людиною. Зірка зазначила, що попри те, що вони зараз менше спілкуються, – продовжують йти по життю "тримаючи один одного за руку, повідомляє Обозреватель.

"Я розумію, що вона стежить за змінами у нашому житті, і в моєму особисто. І мені було дуже приємно, ми не перестали бути близькими людьми. І, як я це називаю, ми тримаємо один одного за руку" , – коротко сказала Кравець.

Сім'я зірки студії "Квартал 95" Олена Кравець і сім'я екскерівника "Кварталу", а нині президента України Володимира Зеленського, є кумами. Так, чоловік Олени хрестив доньку Володимира і Олени Зеленських. А ось сама Кравець є хрещеною мамою першою леді країни.