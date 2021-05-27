Кравець про дружбу з Зеленською: ми залишаємося близькими людьми
Актриса "Кварталу 95" Олена Кравець заявила, що перша леді України Олена Зеленська залишається для неї близькою людиною. Зірка зазначила, що попри те, що вони зараз менше спілкуються, – продовжують йти по життю "тримаючи один одного за руку, повідомляє Обозреватель.
"Я розумію, що вона стежить за змінами у нашому житті, і в моєму особисто. І мені було дуже приємно, ми не перестали бути близькими людьми. І, як я це називаю, ми тримаємо один одного за руку", – коротко сказала Кравець.
Сім'я зірки студії "Квартал 95" Олена Кравець і сім'я екскерівника "Кварталу", а нині президента України Володимира Зеленського, є кумами. Так, чоловік Олени хрестив доньку Володимира і Олени Зеленських. А ось сама Кравець є хрещеною мамою першою леді країни.
"Ми хрестили доньку Володимира та Олени. І тут з'ясувалося, батюшка нас запитує: "Всі хрещені?". Олена каже: "Ні". Він каже: "Як, ні? Давайте і вас похрестимо". "Ну давайте. А хто буде хрещеною, Лєнчік, будеш моєю хрещеною?". Я кажу: "Давай". Тобто, отак було, на місці", – розповідала раніше Кравець, пишет tsn. ua.