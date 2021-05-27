ДБР затримало киянина, який "продавав" посаду за $200 тис.

У Полтаві правоохоронці затримали жителя Києва, який намагався "продати" посаду керівника Північно-Східного міжрегіонального Головного управління Державної інспекції містобудування України за $200 тисяч. Про це, посилаючись на пресцентр ДБР, повідомляє Кореспондент.

За даними слідчих, киянин запевнив підприємця, що за гроші допоможе йому очолити відомство. При цьому шахрай не мав ніякого впливу на прийняття такого рішення.

Киянина затримали в Полтаві 26 травня під час передачі грошей. Зараз тривають першочергові слідчі дії. Встановлюється причетність до скоєння кримінального злочину інших осіб, в тому числі правоохоронних органів.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру в шахрайстві, скоєному в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК). Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: ДБР

Фото: Полтавська обласна прокуратура