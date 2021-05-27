Підрядник завдав мільйони збитків на освітленні депо метрополітену

Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру підряднику, який проводив ремонт освітлення в депо метрополітену, в заволодінні бюджетними коштами, повідомляє БiзнесЦензор.

Слідство встановило, що між КП "Київський метрополітен" і підрядною організацією було укладено ряд договорів на проведення капітального ремонту мереж освітлення об'єктів метрополітену з установкою світлодіодних світильників - електродепо "Харківське" і "Оболонь".

Відзначається, що керівник приватного підприємства, зловживаючи своїми повноваженнями, знаючи фактичну вартість продукції і проведення робіт, поставив світильники за завищеними цінами. Згідно з висновком експертів, внаслідок поставки таких світильників столичному метрополітену, було завдано збитків місцевому бюджету в розмірі майже 12,7 млн грн.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.2 ст. 364-1 КК України - зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки.