У Зеленського розповіли про його "антикорупційні" досягнення
Команда президента Володимира Зеленського назвала сім його досягнень у боротьбі з корупцією. Про це, з посиланням на офіційну Facebook-сторінку "Команди Зеленського, повідомляє Деловая столица.
Так,
"Зеленському за два роки на посаді президента в боротьбі з корупцією вдалося":
- повернути відповідальність за незаконне збагачення;
- запустити Вищий антикорупційний суд;
- реформувати органи прокуратури;
- підписати закон щодо заохочення та захисту викривачів корупції;
- зберегти електронне декларування попри опір старих еліт;
- почати перезавантаження Конституційного Суду України;
- внести до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.