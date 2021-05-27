У Зеленського розповіли про його "антикорупційні" досягнення

У Зеленського розповіли про його "антикорупційні" досягнення

Команда президента Володимира Зеленського назвала сім його досягнень у боротьбі з корупцією﻿. Про це, з посиланням на офіційну Facebook-сторінку "Команди Зеленського, повідомляє Деловая столица.

Так, "Зеленському за два роки на посаді президента в боротьбі з корупцією вдалося":

  • повернути відповідальність за незаконне збагачення;
  • запустити Вищий антикорупційний суд;
  • реформувати органи прокуратури;
  • підписати закон щодо заохочення та захисту викривачів корупції;
  • зберегти електронне декларування попри опір старих еліт;
  • почати перезавантаження Конституційного Суду України;
  • внести до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

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