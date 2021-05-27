У Зеленського розповіли про його "антикорупційні" досягнення

Команда президента Володимира Зеленського назвала сім його досягнень у боротьбі з корупцією﻿. Про це, з посиланням на офіційну Facebook-сторінку "Команди Зеленського, повідомляє Деловая столица.

Так, "Зеленському за два роки на посаді президента в боротьбі з корупцією вдалося" :