В чорному, серед квітів: Тимошенко здивувала "траурним нарядом"
Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко оприлюднила фото у квітнику, чим здивувала своїх шанувальників і викликала бурхливу реакцію користувачів соцмережі Facebook. Користувачі звернули увагу на "траурний" колір спортивного костюма народної депутатки, повідомляє Ділова столиця.
"Спорт, краса природи – те, що надихає і заряджає!" – прокоментувала лідерка "Батьківщини" своє фото.
На ньому вона стоїть серед білих квітів, ймовірно, це півонії, одягнена в чорний спортивний костюм і чорну бандану.
Такий стиль Тимошенко здивував користувачів мережі, адже зазвичай вона віддає перевагу білому кольору або світлим відтінкам.
"Чому вся в чорному?", "У неї траур?", "Юлія Володимирівна, по кому траур? Чи не по українській землі?" – цікавляться користувачі.
Деякі зізналися, що взагалі не впізнали колишнього прем'єр-міністра України.
Втім, більшість коментарів, як зазвичай це буває під повідомленнями Тимошенко, позитивні та хвалебні:
"Красуня!", "Майбутній президент України!", "Ви – молодець!", "Квітка серед квітів", "Побільше б таких жінок" і ін.