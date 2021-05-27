В чорному, серед квітів: Тимошенко здивувала "траурним нарядом"

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко оприлюднила фото у квітнику, чим здивувала своїх шанувальників і викликала бурхливу реакцію користувачів соцмережі Facebook. Користувачі звернули увагу на "траурний" колір спортивного костюма народної депутатки, повідомляє Ділова столиця.

"Спорт, краса природи – те, що надихає і заряджає!" – прокоментувала лідерка "Батьківщини" своє фото.

На ньому вона стоїть серед білих квітів, ймовірно, це півонії, одягнена в чорний спортивний костюм і чорну бандану.

Фото: Юлія Тимошенко / Facebook

Такий стиль Тимошенко здивував користувачів мережі, адже зазвичай вона віддає перевагу білому кольору або світлим відтінкам.

"Чому вся в чорному?", "У неї траур?", "Юлія Володимирівна, по кому траур? Чи не по українській землі?" – цікавляться користувачі.

Скріншот: Facebook

Деякі зізналися, що взагалі не впізнали колишнього прем'єр-міністра України.

Скріншот: Facebook