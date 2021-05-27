В чорному, серед квітів: Тимошенко здивувала "траурним нарядом"

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко оприлюднила фото у квітнику, чим здивувала своїх шанувальників і викликала бурхливу реакцію користувачів соцмережі Facebook. Користувачі звернули увагу на "траурний" колір спортивного костюма народної депутатки, повідомляє Ділова столиця.

"Спорт, краса природи – те, що надихає і заряджає!" – прокоментувала лідерка "Батьківщини" своє фото.

На ньому вона стоїть серед білих квітів, ймовірно, це півонії, одягнена в чорний спортивний костюм і чорну бандану.

Юлія Тимошенко серед квітів
Фото: Юлія Тимошенко / Facebook

Такий стиль Тимошенко здивував користувачів мережі, адже зазвичай вона віддає перевагу білому кольору або світлим відтінкам.

"Чому вся в чорному?", "У неї траур?", "Юлія Володимирівна, по кому траур? Чи не по українській землі?" – цікавляться користувачі.
a3feab59-a0a357b2cc15cd8efa0f04a265a21fb
Скріншот: Facebook

Деякі зізналися, що взагалі не впізнали колишнього прем'єр-міністра України.

913bd453-e59a3a4202e43286e128ba7539918c4
0079daac-dd381b4829eafb0b0e0a759142e15fa
Скріншот: Facebook

Втім, більшість коментарів, як зазвичай це буває під повідомленнями Тимошенко, позитивні та хвалебні: "Красуня!", "Майбутній президент України!", "Ви – молодець!", "Квітка серед квітів", "Побільше б таких жінок" і ін.

Новини

analytics