Іспанські ЗМІ назвали долю Луніна в "Реалі"

Авторитетна іспанська газета Marca, яка часто ділиться інсайдами про ситуацію в "Реалі", розповіла про майбутнє футболістів мадридців у літнє міжсезоння. За інформацією видання, український голкіпер Андрій Лунін залишиться в клубі, повідомляє Обозреватель.

На сайті﻿ інформагентства було опубліковано командне фото "вершкових", на якому гравці були позначені трьома кольорами: зеленим (залишаться), жовтим (можуть піти) і червоним (точно підуть). Відзначається, що наш співвітчизник буде й надалі виконувати функції другого голкіпера.

"Позиція голкіпера в "Реалі" укомплектована добре. Першим номером у команді беззаперечно є Тібо Куртуа, який став одним з найкращих придбань мадридців в останні роки. У Луніна, його дублера, практично не було шансів, але в клубі очікують, що Андрій буде продовжувати розвиватися, щоб у якийсь момент стати основним воротарем" , – написано про долю українця.

Склад "Реала". Джерело: Marca

Нагадаємо, що Лунін перейшов у "Реал" влітку 2018 року і відтоді провів лише один офіційний матч за мадридців. Вийшовши на матч Кубку Іспанії проти "Алькояно", наш співвітчизник пропустив два голи і не зміг врятувати команду від сенсаційної поразки.

До цього Андрій протягом двох років виступав за "Леганес", "Вальядолід" і "Реал Ов'єдо" на правах оренди.