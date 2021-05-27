На ремонт доріг Кабмін надав держгарантії на 10 млрд грн

Кабінет міністрів схвалив умови залучення кредитних коштів та надання державних гарантій у 2021 році за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг. Укравтодор отримає держгарантії на 10 млрд гривень, повідомляє РБК-Україна.

Постанова від 26 травня 2021 р. № 521 оприлюднена на Урядовому порталі.

Згідно з постановою, Укравтодор здійснює запозичення, зобов’язання за якими забезпечені державною гарантією, на таких умовах:

обсяг запозичення - до 10 млрд гривень;

строки запозичення - до 15 років;

Умови запозичення, у тому числі процентна ставка, визначаються у кредитному договорі та/або рішенні про емісію облігацій (проспекті емісії), проекти яких погоджуються з Мінфіном.

Запозичення використовуються для фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та для сплати комісії за надання позики в розмірі до 1 відсотка суми запозичення.

Крім того, постановою Кабміну затверджено об’єкти будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2021 році.