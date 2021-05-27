Білорусь скасувала рейси в вісім країн
У зв'язку з новими заборонами на польоти, білоруська авіакомпанія "Білавіа" скасувала польоти до 30 жовтня 2021 року по ряду напрямків. Про це, з посиланням на пресслужбу компанії, повідомляє Кореспондент.
Йдеться про такі напрями:
- Варшава
- Мілан
- Амстердам
- Рим
- Франкфурт
- Берлін
- Мюнхен
- Ганновер
- Відень
- Брюссель
- Барселона
- Калінінград
Пасажири можуть змінити дату вильоту квитка або повернути повну вартість без штрафів протягом року з моменту придбання.
У свою чергу Мінінфраструктури України нагадало, що шість держав, а саме Україна, Франція, Великобританія, Канада, Литва і Латвія, припинили авіасполучення з Білоруссю і заборонила своїм авіакомпаніям транзит над її територією.
"6 держав: Україна, Франція, Великобританія, Канада, Литва, Латвія, заборонили власним авіакомпаніям транзит над територією Білорусі, а також здійснювати рейси між країнами", - сказано в повідомленні.
Єдиною державою, яке заборонило білоруським авіакомпаніям транзит через свою територію, є Фінляндія.