Білорусь скасувала рейси в вісім країн

Білорусь скасувала рейси в вісім країн

У зв'язку з новими заборонами на польоти, білоруська авіакомпанія "Білавіа" скасувала польоти до 30 жовтня 2021 року по ряду напрямків. Про це, з посиланням на пресслужбу компанії, повідомляє Кореспондент.

Йдеться про такі напрями:

  • Варшава
  • Мілан
  • Амстердам
  • Рим
  • Франкфурт
  • Берлін
  • Мюнхен
  • Ганновер
  • Відень
  • Брюссель
  • Барселона
  • Калінінград

Пасажири можуть змінити дату вильоту квитка або повернути повну вартість без штрафів протягом року з моменту придбання.

У свою чергу Мінінфраструктури України нагадало, що шість держав, а саме Україна, Франція, Великобританія, Канада, Литва і Латвія, припинили авіасполучення з Білоруссю і заборонила своїм авіакомпаніям транзит над її територією.

"6 держав: Україна, Франція, Великобританія, Канада, Литва, Латвія, заборонили власним авіакомпаніям транзит над територією Білорусі, а також здійснювати рейси між країнами", - сказано в повідомленні.

Єдиною державою, яке заборонило білоруським авіакомпаніям транзит через свою територію, є Фінляндія.

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