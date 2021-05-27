У Києві обрали Mrs. Ukraine International 2021

Вчора, 26 травня, в рамках конкурсу Mrs. Ukraine International 2021 обрали найкрасивішу заміжню жінку, повідомляє УНИАН.

Нею стала психолог, багатодітна мама з Дніпра 33-річна Тетяна Ровна. Зазначимо, що Тетяна вже має дві вищі освіти - юридичну та психологічну і зараз отримує третю в галузі державного управління. У шлюбі дівчина перебуває шістнадцять років, разом з чоловіком виховує трьох діточок: чотирнадцятирічного сина Станіслава, одинадцятирічну дочку Злату і п'ятирічного сина Любомира.

"Великим натхненником для Тетяни є українська жінка, яка навіть у найважчі часи знаходить бажання жити, творити, любити, народжувати, виховувати дітей і здійснювати свої мрії. У майбутньому вона мріє створити потужну жіночу політичну партію, яка надасть Україні нові можливості для розвитку і процвітання, тому зараз і отримує третю вищу освіту" , - йдеться на сайті конкурсу.

Участь у конкурсі Тетяна розглядає як можливість гідно представити Україну на міжнародному рівні. Вона впевнена, що успішні українські жінки створюють найкращий імідж для нашої країни і популяризують її тільки з вигідного боку.