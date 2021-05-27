Макрон визнав відповідальність Франції за геноцид у Руанді

Президент Франції Еммануель Макрон визнав відповідальність його країни за геноцид в Руанді 1994 року. При цьому французька сторона не була його співучасником.﻿ Про це він заявив в ході візиту до Руанди, повідомляє РБК-Украина.

"Стоячи тут сьогодні зі смиренням і повагою поруч з вами, я усвідомив нашу відповідальність" , - заявив Макрон у своїй промові на Меморіалі геноциду в Кігалі, де поховані понад 250 000 представників народу тутсі.

Він додав, що Франція зобов'язана визнати "страждання, які вона заподіяла руандійському народу, занадто довго зберігаючи мовчання про істину" . При цьому він підкреслив, що Франція не була співучасницею геноциду.