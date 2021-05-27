Онколог назвав їжу, яка виводить канцерогени з організму

Онкологи запевняють, що здорове харчування - найбільш ефективна профілактика раку. Досвідченим шляхом виділені деякі продукти, регулярне вживання яких допомагає знизити небезпеку виникнення онкологічних захворювань, зазначив лікар-онколог і хірург Іван Карасьов, повідомляє Російська газета.

Спеціаліст виділяє більше десятка продуктів, які мають бути включені в раціон, якщо немає протипоказань. Серед них - часник. Присутні в ньому сполуки оберігають від онкології, особливо від раку шкіри, товстої кишки та легенів.

Сильні антиоксиданти, які можуть знизити ризик виникнення пухлини грудей та інших видів раку, містить броколі. Протиракові з'єднання, в тому числі антиоксиданти, волокна і фітоестрогени, присутні в цільних зернах (злаках).

Особлива розмова - цитрусові. Грейпфрути містять монотерпени, які допомагають знизити ризик розвитку раку всіх видів, виводячи канцерогенні речовини з організму. Апельсини та лимони містять лимонен, стимулюючи роботу імунних клітин (наприклад лімфоцитів), які знищують ракові клітини.

Крім того, лікар включив в список гриби, лляне насіння, морські водорості, чорницю, томати, зелений чай, виноград і сприяє виведенню з організму небезпечних радикалів, що провокують виникнення раку, зелень з темним листям.