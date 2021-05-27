Євросоюз вимагає оштрафувати AstraZeneca на мільйони євро

Представник ЄС Рафаель Джаффералі звернувся до бельгійського суду з позовом проти компанії AstraZeneca. Від імені блоку він зажадав накласти на компанію штраф за грубі порушення контрактів на постачання вакцини. Про це пишуть міжнародні ЗМІ.

Згідно з умовами договору, до кінця червня англо-шведська фабрика повинна була поставити в ЄС 300 млн доз вакцини, проте у квітні її представники заявили, що зможуть надати лише 100 млн одиниць.

Брюссель вимагає постачання як мінімум 120 млн доз препарату. Станом на початок травня компанія відправила тільки 50 млн.

Адвокат просить суд накласти на AstraZeneca штраф в розмірі 10 євро за кожен день прострочення кожної дози вакцини, що до початку липня може вилитися в суму 200 млн євро щодня. Також сторона звинувачення вимагає додаткові багатомільйонні штрафи за порушення контрактів.

Найближче слухання у справі відбудеться 4 червня, а підсумковий вердикт буде винесено в кінці того ж місяця.