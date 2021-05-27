Договори з контрагентами: найпоширеніші правові помилки

Будь-яка помилка в договорах з контрагентами по-своєму індивідуальна і у кожному конкретному випадку повинна аналізуватися через призму правової природи договору, що виник між сторонами, повідомляє ЛигаБизнес.

Ігор Бенько, старший юрист АФ Pragnum, розповів, на які помилки варто звернути увагу, щоб уникнути судових спорів.

Суто практично помилки в договорах з контрагентами можна розділити на дві категорії: технічні та правові.

Якщо говорити про технічні помилки, то такими є: описки, помилки в назвах підприємств, ідентифікаційних кодах, адресах, банківських реквізитах, місцях укладення правочину, площах, об'ємах, обсягах величин тощо.

Основний масив проблем виникає саме в частині правових помилок в договорах, прикладами таких помилок є:

неправильно виписані істотні умови договору, які не відповідають фактичній господарській операції;

дефекти юридичних конструкцій;

загальновживані вирази, позбавлені практичного значення;

взаємозаперечні та двоякі формулювання;

суперечність розділів чи статей між собою,

наявність "мертвих норм" тощо.

Через існування великого різноманіття господарських договорів, залежно від специфіки кожного, існують і свої особливі правові помилки.