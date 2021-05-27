Мікросумки на шию стали трендом сезону літо 2021

У сезоні весна-літо 2021 на піку популярності – мікросумки на шию. Їх радять носити замість підвісок або як гаманець для дрібних грошей, повідомляє Обозреватель.

Такий аксесуар підійде під будь-який образ і зробить його більш ефектним. Схожі аксесуари – маленькі конверти зі шкіри – вже з'явилися у багатьох відомих колекціях.

Трендова мікросумка на шию. Джерело: wmj.ru

Трендова мікросумка на шию. Джерело: Instagarm tu_hhao

Трендова мікросумка на шию. Джерело: buyma.us

Зараз дизайнери випускають як класичні плоскі картхолдери, так і маленькі гаманці на блискавках, які можна носити й на шиї, або ж моделі у формі мінісумок. Чим лаконічніший аксесуар, тим простіше його поєднувати з будь-яким весняним чи літнім образом – будь то сорочка з шортами, легкий лляний костюм або ж сукня.

Трендова мікросумка на шию. Джерело: news.nestia.com

Трендова мікросумка на шию. Джерело: weheartit.com