В Україні представлений новий Volkswagen Caddy

На виставці ComAutoTrans 2021 презентували Volkswagen Caddy нового покоління. Модель вже доступна для замовлення за ціною від 655 672 гривень за вантажну версію і від 707 806 гривень - за пасажирську, повідомляє АвтоПортал.

Новий Volkswagen Caddy 2021 побудований на більш сучасній платформі MQB, як і VW Golf. Авто став виразнішим на вигляд і ширшими попередника.

В Україні новий Фольксваген Кадді запропонований з дволітровими турбодизелями потужністю 102 і 122 л. с. Можна вибрати 6-ступінчасту МКПП або 7-ступінчастий робот з двома зчепленнями DSG. Пізніше також з'явиться повнопривідна модифікація.

Базова комплектація Volkswagen Caddy 2021 включає центральний замок, електросклопідйомники, кондиціонер і ESP. У топової пасажирської версії Style (від 980 204 гривень) є діодні фари, литі диски, віртуальна приборка, двозонний клімат-контроль, аудіосистема, 8-дюймовий тачскрін і круїз-контроль.