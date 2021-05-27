На столичному вокзалі заради Порошенко перегнали поїзд на іншу колію

У Києві потяг, перед відправленням в Донецьку область, перевели на сусідню колію. Як заявляють очевидці, ймовірно, це було зроблено для зручності екс-президента Петра Порошенка, який разом з Іриною Геращенко вирушав на Донбас в цьому поїзді, повідомляє Страна.ua.

"Їдемо в Донецьку область поїздом. На табло написано, що посадка на першу колію. Думаю про себе: "Коли таке було, щоб в цьому напрямку і на першу колію?. Потім жінка оголошує, що на другу. Украй заплуталася, але варто все-таки на першій. Сиджу в вагоні, і тут заходить Петро Олексійович ", - описує подію переселенка Наталія Уляницька.

Вона пов'язала перегін поїзда з однієї колії на іншу необхідністю забезпечити "зручності" для екс-гаранта.

"Мені сумно, адже тільки прочитала, що жінці-переселенці з 4 дітьми ніде жити, але дорослий, без порушень здоров'я чоловік, хоч і колишній президент, не може додатково пройти 30 метрів ", - відзначає Наталя.

Вона додала, що суть не в переставленні потягу, а в тому, що "наша влада дуже відірвана від людського життя".

"Мені в голову приходить пані Меркель і її походи за продуктами. Мені хочеться, щоб Україна була як Німеччина ", - додала вона.

Раніше Петро Порошенко написав про поїздку на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що їде "назустріч сонцю" (тобто на схід), запропонувавши вгадати точку призначення маршруту. Відзначимо, що під приводом цієї поїздки екс-президент не прийшов на допит в СБУ.