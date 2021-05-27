Ціни на бензин відновили зростання: вартість на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 27 травня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем трохи зросли. Автогаз подорожчав на 1 копійку.﻿ Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95, повідомляє РБК-Україна.

За даними моніторингу, середня роздрібна ціна на бензин А-92 становить 28,16 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 28,93 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 27,35 гривень за літр (+0,02 гривень), на автогаз - 15,71 гривень за літр (+0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: