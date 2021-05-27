Opel представила суперника Mercerdes Sprinter

Компанія Opel представила комерційний фургон Movano третього покоління. Вперше модель отримала електричну версію - Movano-e, повідомляє АвтоПортал.

Однак це ще не всі сюрпризи. Так, якщо в другому поколінні Movano було перелицьованим Renault Master, то нова генерація побудована вже на базі Fiat Ducati (він же Citroen Jumper і Peugeot Boxer). Нагадаємо, і Опель, і Фіат, і Сітроен, і Пежо входять віднедавна в один концерн - Stellantis.

Електрофургон Opel Movano-e з оснащений мотором віддачею 90 кВт/122 к.с. і 260 Нм, максимальну швидкість машини складає 110 км/год. Передбачено дві батареї - ємністю 37 і 70 кВтг, в першому випадку запас ходу складає 117 км, у другому - 224 км. До речі, у Дукато теж є електроверсія, але там йдуть великі акумулятори - на 47 і 79 кВтг (запас ходу - 159 і 260 км відповідно). Чому Опелю урізали характеристики, не повідомляється - можливо, з економічних міркувань (запропонують новинку дешевше).

Що стосується паливних версій, є два дизеля на вибір - обидва 2.2 турбо, але різною потужністю - 120 к.с. і 165 сил (крутний момент - 300 і 370 Нм відповідно). У парі з ДВС трудиться 6-ступінчаста МКПП, привід - тільки передній.

У Opel Movano заявлено кілька «кузовних» версій - чотири різних варіанти колісної бази і три варіанти висоти. Обсяг вантажного відсіку варіюється від 8 до 17 кубометрів, вантажопідйомність - до 2100 кг (у Дукато - до 2200 кг). Окремо є модифікації шасі для монтажу «будок».

Оснащення автомобіля включає систему автоматичного гальмування, попередження про виїзд з смуги руху, контроль сліпих зон та ін.

Продажі нового Opel Movano почнуться в кінці цього року.