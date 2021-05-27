У світі можуть запустити виробництво ще однієї вакцини
Протягом декількох тижнів в світі планують запустити виробництво ще однієї потенційної вакцини проти COVID-19.
Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.
Французька фармацевтична компанія Sanofi і її британський партнер GlaxoSmithKline почали третю фазу випробування вакцини за участю 35 тис. дорослих добровольців в Сполучених Штатах, Азії, Африці і Латинській Америці.
За заявою компаній, в ході дослідження будуть перевірені формули-вакцини проти вихідного коронавірусу, який поширився з Уханю, і проти варіанту, вперше виявленого в Південній Африці.
Якщо випробування пройде успішно, регулюючі органи можуть схвалити вакцину для використання.