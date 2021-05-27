Велика приватизація: скільки об'єктів виставлять на продаж у 2021

Віднедавна в Україні розблокована велика приватизація – прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цьогоріч планується виставити на аукціони 7 об’єктів. Про це він розповів під час форуму UkraineInvest Talks: Dnipro, повідомляє Економічна правда.

"Мала приватизація повністю відбувається і триває цього року. Велика приватизація – це сім об'єктів. Це обленерго, завод "Більшовик", НПЗ, ОГХК (об'єднана гірнича компанія). Вони підлягають приватизації цього року, документи підготовлені, все буде відбуватися через електронні аукціони в інтернеті", – розповів Шмигаль під час виступу.