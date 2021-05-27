У кожного третього українця немає банківської карти

Близько 30% населення в Україні не мають банківських рахунків. При цьому, в Україні дуже розвинений ринок безконтактних платежів, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив член правління "Ощадбанку" Антон Тютюн в ході конференції, присвяченій безготівковим платежам в Україні.

"Згідно з останніми дослідженнями, близько 30% населення в Україні не мають банківських рахунків. Це велика можливість для всіх залучити цей сегмент клієнтів у банки" , - сказав він.

"Україна була 12-ю або 13-ю країною у світі, яка впровадила розрахунки смартфонами. Наша система NFC-розрахунків платіжними картками в метрополітені визнана однією з кращих у світі. Ми одні з перших впровадили систему розрахунку телефонами за технологією PIN-on-Glass, коли мобільний телефон для торговців, для малого та середнього бізнесу стає платіжним терміналом. У нас впроваджені й дуже активно розвиваються технології дистанційної верифікації, ідентифікації - такі системи, як Bank ID, "Дія" показують швидкі темпи зростання і йдуть на користь клієнта" , - зазначив Тютюн.

Попри такий розвиток, за словами члена правління "Ощадбанку", в Україні досить багато проблем: велика частина економіки знаходиться в тіні, тому зона cashless повинна рости.