Honda представила новий реактивний літак

Японська компанія Honda представила свій новий бізнес-джет Elite S. Новинка стала подальшим розвитком сімейства легких реактивних літаків, повідомляє Обозреватель.

Продукція Honda з успіхом використовується на землі, в небесах та на морі.

HondaJet Elite S має на 90,7 кг велику вантажопідйомність. Джерело: global.honda

Освоєння повітряного простору компанія почала порівняно недавно, – у 2003 році Honda представила перший літак власної конструкції. Однак, сертифікат Федерального управління цивільної авіації США FAA з'явився в активі виробника лише у 2015 році.

За ці роки в компанії накопичили солідний досвід створення легких реактивних літаків, які активно використовуються приватними авіакомпанія у всьому світі. Представлений у 2015 році HondaJet Elite зміг скласти конкуренцію продукції іменитих виробників та викликав величезний інтерес серед потенційних покупців. В цьому році компанія представила подальший розвиток цієї моделі, що отримала позначення Elite S. Серед її достоїнств – збільшена вантажопідйомність, підвищена безпека та розширені можливості для персоналізації.

Салон HondaJet Elite. Джерело: global.honda

За своєю конструкцією новинка стала продовжувачем концепції розташування моторів на крилах. HondaJet Elite S має на 90,7 кг велику вантажопідйомність. Це означає, що у салон можна взяти ще одного пасажира, додатковий багаж або подолати на 222 км більшу відстань. Крім того, палітру кольорів розширили новими ексклюзивними квітами – сріблястим Gunmetal, золотистий Luxe Gold та насиченим синім Deep Sea Blue.

Ще однією інновацією стала поява системи Advanced Steering Augmentation System (ASAS), яка дозволить знизити навантаження на пілота та підвищити безпеку польоту, особливо в умовах складних погодних умов. Також Elite S отримав нові функції FAA Data Comm та ACARS, які замінять традиційні голосові команди обміном текстовими повідомленнями. Вони спрямовані на підвищення чіткості та ефективності зв'язку, що також підвищує безпеку.