ФІФА оновила рейтинги збірних: на якому місці Україна

Збірна України зберегла 24-е місце в оновленому рейтингу ФІФА за травень 2021 року. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу, повідомляє Телеграф.

Підопічні Андрія Шевченка з 1514,64 балами в активі зберегли 24-е місце в рейтингу ФІФА. Серед представників УЄФА збірна України займає 16-е місце.

Що стосується наших суперників по Євро-2020, то Нідерланди йдуть 16-ми, Австрія - 23, Північна Македонія - 62. Суперники "Жовто-синіх" у відборі на ЧС-2022 розташувалися на наступних позиціях: Франція - друга, Фінляндія - 54, Боснія і Герцеговина - 55, а Казахстан - 124.

Топ-10 рейтингу ФІФА національних команд виглядає таким чином: