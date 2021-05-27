Вакцинація в Україні проходить набагато повільніше, ніж в Європі

В Україні темпи вакцинації від COVID-19 вдесятеро повільніші, ніж в середньому в країнах Європи, повідомляє УНИАН.

За словами керівника Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганиченка, вакцинація від SARS-CoV-2 у світі пришвидшилась і вже 787 млн осіб вакциновані принаймні однією дозою.

"Це плюс 62 млн осіб за останній тиждень, і вже 10% всього населення світу вакциновано принаймні однією дозою. Тобто кожна десята людина в світі вже вакцинована однією дозою.

Це дуже непоганий показник, особливо, якщо порівнювати з Україною, в якій станом на зараз цей показник становить 2,6% (населення України вакциновано принаймні однією дозою), тобто в чотири рази менше, ніж в середньому в світі" , - зазначив він.

Аналітик зауважив, що в Європі кожен третій житель вже вакцинувався від SARS-CoV-2 принаймні однією дозою.

"Ситуація в Україні за швидкістю вакцинації незмінна. На останньому тижні темпи ще трохи впали. Однак цей рівень залишається приблизно однаковим, після того, як медична система України показала спроможність вакцинувати 70 тис. осіб на добу, після цього цей рівень впав до квітневого плато – в 10-12 тис. щеплень на добу" , - сказав Ганиченко.

Він зауважив, що темпи вакцинації в Україні зараз є в 10 разів повільнішими, ніж в середньому в Європі.

"Чому ми маємо такий низький рівень вакцинації? Основна причина – це нестача вакцин. На минулому тижні ми говорили про те, що тільки 15% всіх завезених вакцин в Україну залишились. Зараз ситуація набагато покращилася. За останній тиждень Україна отримала стільки ж вакцин, скільки отримала за весь час вакцинальної кампанії в Україні до цього" , - додав він.

За словами Ганиченка, це має пришвидшити темпи вакцинації, починаючи з червня.