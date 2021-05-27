Українські військові на Донбасі потрапили під снайперський обстріл: 1 загиблий

У четвер, 27 травня, російські найманці на Донбасі знову порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув один український військовослужбовець. Про це, з посиланням на пресслужбу оперативно-тактичного угруповання "Північ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників недалеко від населеного пункту Новотошківське. В результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що у відповідь на дії російських найманців українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь.

Зараз на місці події працюють посадові особи бригади і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - повідомляють в пресцентрі тактичного угруповання "Північ".

Відзначимо, 26 травня російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, в наслідок чого постраждав один український військовослужбовець і один мирний житель.