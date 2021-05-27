Поширені 3 міфи про гепатит

Слабкість, нудота, розлад шлунка можуть виникнути після вживання немитих фруктів або сирої води: особливо зростає ризик таких захворювань в теплу пору року і спеку. Так може проявлятися і вірусний гепатит А, але у цієї хвороби є інші, більш небезпечні для здоров'я типи. Навіщо нам знати про вірусний гепатит, як запідозрити хворобу, чим вона небезпечна, що робити і як себе захистити – розповіла лікар-інфекціоніст Олена Бідованец, повідомляє Сегодня.

А хіба гепатити та харчові отруєння – це не одне і те ж?

Гепатити – це вірусні захворювання, а інфекції, які вражають нашу травну систему і проявляються симптомами отруєння – викликаються в основному бактеріями.

Міф № 1: що все гепатити та харчові отруєння – це одне і те ж. Заражаються кишковими інфекціями часто через продукти харчування або брудні руки (тому кишкові інфекції ще називають хворобами брудних рук).

У спеку, коли для бактерій створюються більш сприятливі умови, ризик одержати не харчове отруєння, як таке, а бактеріальну інфекцію, зростає. Профілактика будь-якого захворювання, як вірусного, так бактеріального – це ретельне миття рук, овочів і фруктів, термічна обробка продуктів і дотримання особистої гігієни.

Що стосується гепатитів, то їх кілька видів: деякими можна заразитися через забруднені продукти, воду. А деякими – тільки при близькому контакті з хворою людиною.

Гепатит – це ж "жовтяниця", хіба ця хвороба не однаково протікає?

"Жовтуха", якій багато хто називає будь-який тип гепатиту, насправді гепатит А.

Міф № 2 – все гепатити однаково небезпечні і однаково проявляються. Насправді вірусів гепатиту п'ять: А, B, C, D, E і вражають вони в насамперед печінку, а не кишківник, як думають деякі.

Ретельне миття рук, а також овочів, фруктів допоможе уникнути гепатиту А

Найбільш "безпечні" для людини – це типи А і Е, в деяких випадках хвороба може пройти взагалі без симптомів або з легким нездужанням. У людини може бути легка діарея, вона не звертається за допомогою до лікаря, потім все налагоджується: тому і виникає думка, що з'їв щось не те.

Найнебезпечнішими для здоров'я є типи В і С, вони не відразу проявляються, за цей час людина не знає про хворобу і може заразити інших. А ще можуть викликати важкі ураження печінки: рак і цироз. Тому крім діареї, нудоти і блювоти запам'ятайте і інші симптоми гепатитів:

слабкість, сильна стомлюваність,

темний колір сечі, а калу навпаки – дуже світлий,

слизові оболонки, шкіра, очні білки стають жовтого кольору.

Важливо! Гепатити С і В також передаються через кров, а гепатит В – через незахищений секс. Якщо людина захворіє гепатитом В, то медикаменти йому доведеться потім приймати практично все життя.

А як же захистити себе від всіх типів гепатиту, це можливо?

Від гепатитів всіх видом можна захиститися за допомогою специфічної та неспецифічної профілактики.

Міф № 3 – від гепатитів неможливо себе захистити.

Можливо: тип В можна попередити за допомогою вакцини. Першу дозу роблять зовсім малюкам в перший місяць їх життя, потім повтор ще через місяць, а третя доза – вводиться через півроку після першої.

Запобігти зараженню гепатитами інших типів допоможе: використання презервативів під час сексу, ретельне миття овочів, фруктів, рук, питво тільки кип'яченою або бутельований води.

А також звичка робити манікюр, тату та інші процедури тільки з використанням стерильних інструментів. Якщо ви хочете дізнатися, інфіковані ви чи ні гепатитом В, можна звернутися до інфекціоніста: лікар призначить відповідний аналіз крові.