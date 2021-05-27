Луческу розповів про дзвінок президентові УЄФА

Колишній головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу згадав про неприємну ситуацію зі скандальним голом нападника Луїса Адріано у ворота "Норшелланна" в Лізі чемпіонів у 2012 році. Тоді бразилець відправив м'яч у сітку, порушивши правила Fair Play (Чесної гри, повідомляє Обозреватель.

В інтерв'ю на YouTube-каналі "ПРОФУТБОЛ Digital" нинішній наставник "Динамо" зізнався, що телефонував тодішньому президенту УЄФА Мішелю Платіні, щоб пояснити поведінку свого підопічного. За словами румунського фахівця, його команда заслужено перемогла в матчі проти данців.

"Це було не дуже приємно для всіх нас. Він не усвідомлював своїх дій. Я тоді подзвонив Платіні, щоб сказати йому, що це все інстинкт. Наші хлопці вчинили правильно – вони відійшли в сторону і дозволили нашому супернику забити м'яч. Ми виграли 5:2, адже були набагато кращими, ніж вони. Вілліан тоді зіграв відмінно, Фернандіньо теж. У нас тоді була чудова команда. Якби була можливість зберегти ту команду та продовжувати грати на "Донбас Арені", я б сказав, що такий склад легко зіграв би у фіналі Ліги чемпіонів. Рінат Ахметов побудував прекрасну команду" , – цитує слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, що перемога над "Норшелланом" допомогла "гірникам" вийти в 1/8 фіналу ЛЧ 2012/13 з другого місця в групі. У першому раунді плей-оф донецький клуб вилетів від дортмундської "Боруссії".