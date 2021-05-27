В Австралії народилися тасманійські дияволи

В Австралії народилися тасманійські дияволи

У Тасманії на сьогоднішній день підрахували 25000 представників цього виду. Новонароджені тварини розміром з арахіс, повідомляє Кореспондент.

В Австралії вперше за останні три тисячі років народилися тасманійські дияволи, які зникли після появи собак Дінго, а також вимерли через інфекційної форми раку. Про це пише CNN.

Повідомляється, що на світ з'явилися сім тварин цього виду. Дияволи народилися в заповіднику Баррингтон в Новому Південному Уельсі.

Восени 2020 року тварин повернули в дику природу Австралії і тепер вони розмножилися. Дитинчата дияволів розміром з арахіс.

Проте, вважається, що тасманійські дияволи дуже великі сумчасті хижаки в світі. Таким чином, вони зможуть контролювати кількість інших хижаків, які харчуються зникаючими видами тварин.

Також дияволи вживають падаль. Так, вчені стверджують, що це допоможе захистити навколишнє середовище від інфекцій.

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