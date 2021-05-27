Газ по 15. Чому, всупереч обіцянкам Кабміну, тарифи не знизилися

Українцям доведеться переплачувати за газ. Нагадаємо: з 1 травня в Україні діють річні контракти на газ, на які автоматично перевели всіх споживачів. Але, якщо ціна не влаштовує, люди можуть повернутися на місячні контракти, повідомляє Страна.ua.

Причому, що цікаво, після того, як споживачів шокували річні цінники (а в деяких постачальників вартість куба газу досягала 13,5 гривень без доставки), в Кабміні заявили, що, мовляв, ціна не остаточна і ще може знизитися.

Про плани переглянути річні тарифи оголосили також деякі постачальники.

"У травні озвучили тільки прогнозні тарифи, з тим, щоб за місяць ще все прорахувати і їх відкоригувати" , - говорить аналітик Інституту стратегічних досліджень Юрій Корольчук.

Але перерахунку, швидше за все, не буде.

Газопостачальні компанії почали оприлюднювати місячні тарифи на червень і відкориговані річні тарифи. І цінники там - як і раніше рекордні.

Місячні тарифи на червень - від 7,99 до 11,89 гривень за куб, а це 9,68-13,58 гривень за куб з урахуванням доставки.

Але найбільше вражають річні цінники, які доходять до 13,5 гривень. З урахуванням доставки споживачам доведеться платити рекордні 15,19 гривень за куб. Це майже вдвічі дорожче, ніж українці платили за газ в останні місяці опалювального сезону, коли Кабмін зафіксував тариф на рівні 6,99 гривень (з доставкою було близько 8,7 гривень за куб). Нові цінники можуть сильно вдарити по платіжках, і багатьом українцям виявляться просто не по кишені, тим більше, з урахуванням тенденції на зменшення субсидіантів.

"Нафтогаз" заявив, що працює над довгостроковими - трирічними - контрактами. І там тарифи можуть бути нижче, - не виключає аналітик Інституту стратегічних досліджень Юрій Корольчук. Але як буде за підсумком - питання поки відкрите.

Незрозуміло також, як зважитися проблема з цінниками для теплокомуненерго, для яких нещодавно скасували ПСО.

Поки все йде до того, що комунальники отримуватимуть дорогий газ, і до нового опалювального сезону підвищать тарифи на опалення і гарячу воду на 30-70%.

Знижок не буде

Наприкінці квітня, коли постачальники газу почали оголошувати річні тарифи (а у багатьох вони виявилися рекордними), прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цифри ще не остаточні. Він сказав, що влітку газопостачальні компанії можуть знизити ціни, мовляв, цьому сприятиме сезонне зниження котирувань на європейських хабах.

Але, судячи з оновлених пропозицій газовиків, на червень газового розпродажу точно не буде.

Станом на 26 травня нові місячні тарифи на червень і річні тарифи оприлюднило кілька газопостачальних компаній.

Місячні червневі цінники варіюються від 7,99 до 11,89 гривень за куб без доставки (остання збільшить підсумкові тариф ще до 1,69 гривень за куб).

Так, постачальник "Йе Енергія" виставив на червень цінник в 7,99 гривень за куб (що збігається з травневим тарифом).

"Мегаватт енерго сервісна компанія" оголосила ціну в 8,09 гривень, "ТАС Енергія України" - 11,22 гривні.

"Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" пропонує газ на червень за 8,5 гривень, "Закарпаття Енергозбут" і "Газпромпостач" - по 8,88 гривень.

Що стосується річних тарифів, то вони варіюються від 7,8 до 13,5 гривень за куб, а це 9,68- 13,58 гривень за куб з доставкою.

7,8 гривень за куб пропонує "Агорсінтез Трейдинг".

"Нафтогаз" продає газ за річним контрактом з 7,96 гривень (місячного тарифу у НАКу немає), "Йе Енергія" по 7,99 гривень, "Мегаватт енерго сервісна компанія" по 8,09 гривень, "ТАС Енергія України" - по 11,22 гривні. При цьому річні цінники у цих компаній збігаються з тарифними планами на червень.

Але в деяких постачальників річний тариф значно вище червневого. Скажімо, у Чернівецькій обласній енергопостачальній компанії різниця - цілих 5 гривень на кубі: червневий тариф 8,5 гривень, річний - 13,5 (з доставкою - майже 15,2 гривні за куб).

У "Закарпаття Енергозбут" і "Газпромпостач" річний цінник, навпаки, майже на гривню за куб нижче червневого - 7,98 гривень (без доставки).

Тобто, ніяких кардинальних зрушень у цінниках поки не спостерігається.

З одного боку, за словами Юрія Корольчука, у наших газовиків є аргумент - газ на європейських хабах продовжує дорожчати. Наразі цінники вже наблизилися до 320 доларів за тисячу кубів, тоді як на піку зимових морозів газ продавали по 300 доларів.

"По-перше, до ринку газу нарешті докотилася хвиля нафтового ажіотажу. Як правило, подорожчання нафти відбивається на газових котируваннях через 3-6 місяців. По-друге, позначається холодна весна, сховища багатьох європейських постачальників спорожніли, нові закачування ресурсу вони ще не почали ", - пояснив Корольчук.

Але з іншого боку, як каже Юрій Корольчук, верхня планка (13,5 гривень за куб без урахування доставки) - це все-таки занадто, навіть з урахуванням високих європейських цін.

"Максимум, що може бути при нинішніх котируваннях на хабах в Європі - 12 гривень за куб" , - зазначив він.

"Як виявилося, обіцянки Кабміну, про те що ціни на газ будуть відрегульовані, "Нафтогаз" поки не може виконати (хоча під час перебування в.о Міненерго нинішній глава НАКу Юрій Вітренко активно закликав навести порядок в тарифах, відкривши доступ всім газовим компаніям до дешевого ресурсу "Укргазвидобування" - Ред.). Фактично цінники зафіксовані на рівні від майже 8 до 13,5 гривень за куб. З урахуванням тарифу на розподіл, українці будуть змушені платити за газ від 10,2 гривень до 15,2 гривень. Влітку ці цінники ще терпимі, оскільки газ споживається виключно на кухні, а там обсяги не великі. Але ось взимку жителі приватного сектора, який опалюється газом, отримають рахунки за 5-7,5 тисяч за місяць. При цьому, нагадаю, у нас є газ власного видобутку, собівартість якого - всього 2,6 гривень за куб ", - говорить експерт енергоринку Олег Попенко.

Чи подешевшає ще газ і коли?

Чи є ще шанси, що цінники на газ знизяться, або ж українцям варто готуватися до рекордних платіжок? "Нафтогаз" заявив, що працює над новим - трирічним - тарифним планом. Як стало нам відомо зі своїх джерел, там справді може бути нижча ціна - 6,99 гривень за куб без урахування доставки, тобто, 8,68 гривень з доставкою.

Які будуть ціни в інших постачальників - багато в чому залежить від подальших дій НАКу - чи надасть він доступ газовикам до дешевого ресурсу "Укргазвидобування".

"Якщо такий ресурс компаніям дадуть, вони також можуть опустити цінники. Але при цьому навіть ціна в 6,99 гривень за умови споживання газу власного видобутку все одно занадто висока - реальний тариф - 5-7 гривень за куб вже з доставкою" , - говорить Корольчук.

Але такі цінники можуть не сподобатися МВФ, який уже критикував дії Кабміну, що закріпив тариф на рівні 6,99 гривень, і вимагав "ринкових цін".

"Не виключено, що нинішнє підвищення - це, свого роду, виверт для кредиторів. Далі можуть бути запропоновані трирічні тарифи з тим самим цінником в 6,99 гривень, проти якого виступав МФВ. Але з формулюванням, що ми, мовляв, спочатку будемо продавати газ по 6,99, а потім перерахуємо з урахуванням ринкової кон'юнктури. Аргументів проти такого трирічного фіксованого тарифу у кредиторів буде менше, адже подібні контракти є і в Європі, інша справа, що вони не дуже популярні серед населення ", - вважає Корольчук.

Втім, не виключено, що насправді ніяких знижок не буде. Влада спробують "привчити" українців до захмарних цінників на газ, і тільки якщо люди проти них стануть активно виступати (скажімо, з початком опалювального сезону відновляться тарифні майдани), будуть думати, що робити далі.

Що буде з тарифами на опалення і гарячу воду

Зараз повисло й інше важливе питання - щодо газу для комунальників. Ми вже писали, що Кабмін скасував ПСО на газ для теплокомуненерго, і фактично виробники тепла для населення тепер будуть змушені закуповувати ресурс за ринковими прайсами. Поки комунальники купують газ по 8,3 гривень за куб (без доставки), але цінник може вирости до 9,5 гривень (а з доставкою це майже 11,2 гривень за куб). При цьому незрозуміло, що в цьому випадку буде з тарифами на опалення і гарячу воду, адже в них закладений газ, як мінімум, на третину дешевше, каже Корольчук.

У теплокомуненерго нам розповідали, що при "ринковому газі" опалення і гаряча вода для населення в наступному опалювальному сезоні можуть подорожчати на 30-70%.

"Якщо зараз гігакалорія тепла коштує в середньому 1,6 тисячі гривень, то наступної зими може бути і 2,2 тисячі і 2,5 тисячі" , - зазначив Корольчук.

Також незрозуміло як бути з умовами поставок (по ПСО газ давали з відстрочкою платежу, по ринку - по передоплаті). Плюс - на ринок тиснуть величезні борги - наразі вони досягають 120 млрд гривень.

На останньому Кабміні було озвучено протокольне рішення НАКу, Міненерго, Мінекономіки вирішити питання з реструктуризацією боргів і запустити процес переходу комунальників до інших постачальників.

Але як ці рекордні борги реструктуризують і коли теплокомуненерго їх зможуть погасити - неясно. У парламенті є два законопроекти з цього приводу - 3800 і 3800-1. Профільний комітет на одному з недавніх засідань підтримав проект №3800 (у ВР вже є постанова про його прийняття за основу). Він передбачає введення так званих розподільчих рахунків, куди будуть надходити гроші ТКЕ.

"Але звідти вони прямо стануть йти на погашення газових боргів. А як бути з зарплатами і забезпеченням господарської діяльності?" , - дивується Корольчук.

Багато комунальників не виключають, що наступний опалювальний сезон і зовсім може не розпочатися.