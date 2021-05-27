МАУ представила розклад рейсів в Албанію на літо

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) представила розклад рейсів до Албанії на період з 4 червня до 1 жовтня 2021 року, повідомляє УНИАН.

Рейси будуть виконуватися по вівторках і п'ятницях за наступним розкладом: рейс PS7707 Київ (KBP) - Тирана (TIA): виліт 13:10 - приліт 14:25; рейс PS7708 Тирана (TIA) - Київ (KBP): виліт 15:25 - приліт 18:45.

Як повідомляють у прес-службі перевізника, на сьогоднішній день українським туристам дозволяється вільний в'їзд на територію Албанії навіть без проходження ПЛР-тесту на коронавірус.

Відзначимо також, що для в'їзду в Албанію з туристичною метою терміном до 90 днів громадянам України не потрібна віза.