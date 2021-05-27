Побудований перший в світі танкер для зрідженого водню

Suiso Frontier може вміщати обсяг скрапленого водню для заправки приблизно 15 тисяч автомобілів на паливних елементах, повідомляє Кореспондент.

В Японії компанія Kawasaki Heavy Industries побудувала перший в світі спеціалізований танкер для зрідженого водню.

Зазначено, що судно під назвою Suiso Frontier може вміщати обсяг скрапленого водню для заправки приблизно 15 тисяч автомобілів на паливних елементах.

Компанія планує до кінця цього фінансового року здійснити випробувальний рейс судна, доставивши скраплений водень з Австралії до Японії.

Відзначається, що водневе паливо не виробляє викидів вуглекислого газу. Уряд Японії хоче до 2050 року збільшити його використання в країні в десять разів приблизно до 20 мільйонів тонн на рік.