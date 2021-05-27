Фото Романа Протасевича з'явилося в паризькому аеропорту
У міжнародному аеропорту Шарль де Голль в Парижі, в секторі вильотів, з'явилося фото білоруського політв'язня Романа Протасевича, посилаючись на Nexta, повідомляє Цензор.НЕТ.
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"Франція та Європейський союз закликають до звільнення Романа".
Раніше з ініціативою провести таку акцію в ЄС виступив президент Європарламенту Давид Сассолі. Він закликав аеропорти Євросоюзу розмістити в терміналах фотографії Протасевича.
"Думаю, що було б дуже позитивним жестом, якби фото Романа демонструвалося в основних аеропортах Євросоюзу в знак солідарності", – заявив Сассоли.
Як повідомляє "Єврорадіо", цей знімок був зроблений в листопаді 2019 року на студії:
"Це фото ми зробили в останній робочий день Романа Протасевича в редакції "Єврорадіо". Потім пожартували: знімаємо на випадок кримінальної справи..."