В Україні оголосили про підозру раднику міністра оборони РФ

Офіс генпрокурора України оголосив про підозру генерал-полковнику Збройних сил РФ в підбурюванні до держзради і ведення агресивної війни, а також у вчиненні дій, спрямованих на зміну меж української території, повідомляє InfoResist.

Російський генерал-полковник, який нині обіймає посаду радника міністра оборони Росії, підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів за ч. 5 ст. 27; ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27; ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27; ч. 2 ст. 28; ч. 2 ст. 437 ККУ.

За версією слідства, в лютому-березні 2014 року підозрюваний командував Південним військовим округом ВС РФ. Під час окупації Криму він організував блокування військової частини А2272 1-го батальйону морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ.

Російський командир оточив бронетранспортерами один з найбільш боєздатних військових підрозділів України, яке могло дати відсіч збройній агресії РФ.

Крім цього, підозрюваний погрожував 1-ому батальйону морської піхоти ВМС, а також управлінню берегової і територіальної оборони, фізичним насильством в разі непокори. Він підбурював українських морпіхів до вчинення державної зради.

В Офісі генпрокурора додали, що слідчі продовжують збір доказів причетності представників влади Росії до ведення агресивної війни проти України.