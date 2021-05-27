Міжбанк: кінець місяця близько

Наближення кінця місяця змушує учасників ринку більш активно здійснювати свої операції. Втім, на котируваннях безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку це суттєво не позначилося.

З ранку, коли активність покупців була вище, котирування піднімалися до 27,545 гривень на покупку і 27,59 гривень на продаж, а операції здійснювалися за цінами 27,54-27,565 гривень. Вже до обіду хвиля попиту спала, а після обіду заявок на покупку стало майже в 3 рази менше, ніж на продаж. Угоди до цього часу перемістилися в діапазон 27,51-27,53 гривень. Дешевше купити валюту покупцям поки не вдається.

Зупинка зростання безготівкового долара тут же була сприйнята на готівковому валютному ринку як сигнал до зниження, і до обіду цінник на продаж «американця» опустили з 27,53-27,54 до 27,51-27,52 гривень.

Євро на FOREX в першій половині дня зробив чергову спробу вирости, але зміг піднятися лише до позначки 1,2213 долара. Ринок сьогодні очікує публікацію великого блоку статистичних даних з США, що включають ВВП і дані по безробіттю в країні. Ближче до вечора, коли стануть відомі цифри, можливі різкі коливання на світових ринках. Готівковий євро сьогодні відпрацьовує вчорашнє зниження на FOREX і до обіду опустився до 33,52-33,55 гривень.

Російський рубль продовжує здійснювати коливання (руху вгору-вниз) між рівнями 73,30 і 73,65 рублів за долар. Більш сильного зміцнення рубля домогтися не вдається, тому що на рівні 73,30-73,35 рубль починають активно продавати. Стабільною залишається і ціна готівкового рубля в Україні: в Києві його продовжують продавати по 3,72 -3,75 гривні за 10 рублів.