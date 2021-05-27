Польща готова поділитися з Грузією вакциною
Президент Польщі Анджей Дуда висловив готовність поділитися з Грузією вакциною від коронавірусу, повідомляє Европейская правда.
"Я висловив готовність уряду Польщі поділитися вакцинами з Грузією. Ми знаємо, що вакцини постачаються нерівномірно. Деяку кількість ми можемо передати грузинській стороні", - сказав Дуда.
Він зазначив, що після повернення у Польщу обговорить це питання з урядом.
"Сподіваюся, ми зможемо продемонструвати свою дружбу з грузинським народом і в цьому питанні", - додав президент.