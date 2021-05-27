Названий кращий продукт для довголіття і міцного здоров'я

Фахівці з США, що займаються розв'язання проблем онкології, вирішили з'ясувати, чи існують ідеальні у всіх відносинах харчові продукти. Їх висновки виявилися несподіваними: як показали експерименти, щоб поліпшити своє здоров'я та істотно продовжити життя, необхідно включити у свій щоденний раціон харчування звичайну квасолю, повідомляє Men's Life.

За переліком корисних властивостей саме вона завоювала пальму першості серед всіх бобових. У квасолі міститься велика кількість легко засвоюваного білка, до того ж її енергетична цінність легко прирівнюється до деяких видів м'яса та риби.

Також цей різновид бобових насичено вуглеводами, амінокислотами, крохмалем і каротином. До складу квасолі входять практично всі групи вітамінів і чимало мінералів.

До слова, величезною перевагою даного продукту є ще й той факт, що на корисні властивості квасолі не впливає навіть повна термічна обробка. Що ж до її цілющих властивостей, вона прекрасно бореться з ожирінням, розладами шлунково-кишкового тракту, хворобами бронхів, дерматитом, діабетом і ревматичними болями. Щоб вживання цього виду бобових приносило організму відчутний ефект, необхідно щодня з'їдати мінімум 100 г квасолі - тільки в цьому випадку користь від неї буде виражена максимально яскраво.