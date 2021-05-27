У казанській стрільбі частково звинуватили батьків

Голова Слідкому РФ Олександр Бастрикін заявив про часткову вину батьків у стрільбі, що трапилася в школі №175 Казані, повідомляє Кореспондент.

Як стверджує Бастрикін, інцидент стався через відсутність в навчальному закладі охорони, за яку відмовилися платити батьки школярів. У школи був договір про охорону, але адміністрація пішла на поводу батьків, стверджує чиновник.

Нагадаємо, що раніше у стрільця з Казані виявили хворобу мозку, йому пред'явили звинувачення у вбивстві і заарештували на два місяці.