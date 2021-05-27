Усик - Джошуа: промоутер повідомив нові подробиці

Промоутер українця Олександра Усика (18-0, 13 КО) Олександр Красюк розповів, що кожен день спілкується зі своїм колегою Едді Хірном, який представляє інтереси Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО). За словами директора компанії K2 Promotions, вони з британцем погоджують деталі умов поєдинку двох боксерів, повідомляє Обозреватель.

Незважаючи на непросту ситуацію, в межах якої відбувається організація протистояння, Красюк високо оцінює ймовірність того, що контракт на бій все ж таки буде підписаний. Він нагадав, що сторони повинні дійти згоди за 10 днів (до 31 травня).

"Насправді, хід переговорів у нас досить динамічний. З Едді Хірном ми кожен день на зв'язку – ми узгоджуємо вже деталі умов. Вже отримано офіційну пропозицію, вона вже погоджена з усіма учасниками процесу. А в нашому випадку два основних учасника – це Ентоні Джошуа й Олександр Усик. Вони є персонами, які ухвалюють остаточне рішення щодо всіх абсолютно параметрів. Зараз ми обговорюємо деталі. Звичайно, трапитися може все, що завгодно. Особливо в світі, який зараз настільки динамічно змінюється. Але дуже хороші очікування, хороші перспективи на те, що найближчим часом ми зможемо підписати контракт. І, насправді, час досить обмежений, WBO нам дала 10 днів, щоб контракт був підписаний" , – цитує слова Красюка видання XSPORT.