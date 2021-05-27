Лідер КНДР назвав ситуацію в країні "найважчою в історії"
Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав ситуацію в країні в останні роки "найважчою в історії".
Про це повідомляють Вести .
"За останні роки, незважаючи на найважчу в історії ситуацію, різко зросли державна міць і статус країни... Зараз нам доводиться вести важку боротьбу в обстановці, коли в усьому відчувається нестача", - заявив лідер КНДР.
Кім Чен Ин вважає, що країна вступила в нову епоху,
"вийшовши за рамки стадії захисту" і самозбереження, тому тепер ситуація вимагає радикального прогресу, змін і темпів зростання.
Нагадаємо, що пандемія серйозно вдарила по північнокорейській економіці, яка і без того кілька десятиліть страждала від неефективного управління і американських санкцій, які поставили Кім Чем Уна в найскладніше становище за весь час правління.
У лютому 2021 року лідер КНДР розкритикував роботу свого кабінету за економічні промахи країни і звільнив головного економіста з посади за те, що той не може врятувати економіку. За оцінкою ООН, в 2019 році 40% населення КНДР не вистачало їжі.