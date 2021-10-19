Як скласти сімейний бюджет: 3 простих і дієві схеми

Ви хочете навчитися планувати сімейний бюджет, але не знаєте з чого почати? Розберемо три гранично прості схеми, які дозволяють дуже швидко і без великих витрат часу планувати сімейний бюджет, повідомляє Dominsoft.

1. Ендрю Тобіас пропонує наступне просте й ефективне розв'язання проблеми бюджетування:

Крок 1. Необхідно знищити кредитні карти (позбудьтеся від кредитів і боргів).

Крок 2. Зберігайте і / або інвестуйте 20% від доходу (ніколи не витрачайте ці гроші).

Крок 3. Живіть на решту 80% у своє задоволення.

Просто, чи не так? Тільки пам'ятайте, спочатку відкладаємо 20%, а лише потім витрачаємо, інакше в кінці місяця може виявитися, що відкладати зовсім нічого. До речі, якщо сума у 20% здається непід'ємною, спробуйте почати з 10% або навіть з 5%, щоб виробити звичку і створити початковий фонд заощаджень (резервний фонд родини). Для посилення цієї методики можна також те, що залишається після витрат в кінці місяця, також додавати в резервний фонд.

2. Розділити загальний дохід на три частини:

50% пустити на необхідні речі (продукти, оренда, транспорт, страховка, основний одяг і т.п.) 30% пустити на бажані речі (кабельне телебачення, модний одяг, прикраси, походи в ресторан, квитки в театр, книги, хобі тощо) 20% пустити на заощадження (у тому числі на погашення боргів).

Таким чином, Ви одночасно і зберігаєте досить велику суму (попутно рятуєтеся від боргів, якщо вони є), і живете в своє задоволення (30% від доходів на розваги і приємності). Не факт, що при поточному рівні доходів і витрат Ваша сім'я може легко «вписатися» в цю схему, але можна розглядати її як якийсь ідеал.

3. Правило 60%, яке запропонував автор статей на сайті MSN Money, Річард Дженкінс. Якщо коротко, він пропонує сукупний дохід поділити на 5 частин, з яких близько 60% йде на поточні витрати.

Поточні витрати - 60%.

Пенсійні накопичення - 10%.

Довгострокові покупки і виплати - 10%.

Нерегулярні витрати - 10%.

Розваги - 10%.

Не бійтеся переглядати бюджет, навіть радикально. Будьте гнучкі, вибирайте те, що працює саме для Вас. Не буває раз і назавжди встановлених цифр, ми змінюємося: більше заробляємо, більше витрачаємо, вболіваємо, відпочиваємо, заводимо домашніх тварин і т.д. і т.п. Ставте маленькі, але досяжні цілі, які будуть Вас мотивувати на більш глобальні звершення.