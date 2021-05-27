Правоохоронці заочно оголосили про підозру брату Каськіва

Правоохоронці заочно оголосили про підозру брату Каськіва

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно повідомили про підозру рідному брату колишнього голови Держінвестпроєкту Владислава Каськіва Олександру, повідомляє Деловая столица.

"Це – другий близький родич ексголови "Держінвестпроекту", задіяний в корупційній схемі з заволодіння коштами, виділеними на реалізацію національних проєктів", — вказують у відомстві.

За даними слідства, впродовж 2012-2014 рр. "Державна інвестиційна компанія", що перебувала у сфері управління "Держінвестпроекту", надала 259,2 млн грн позик двом приватним компаніям нібито для реалізації національних проектів "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022".

Отримані кошти ці структури перераховували іншим компаніям-нерезидентам. У кінці ланцюга кошти опинилися на рахунках закордонних компаній на Кіпрі, бенефіціарним власником яких виявився рідний брат колишнього голови "Держінвестпроекту".

Згодом, ці кіпрські компанії придбали частки у статутних капіталах українських ТОВ, які впродовж 2013-2015 рр. скупили в громадян України понад 700 земельних ділянок у Закарпатській та Волинській областях загальною площею близько 1000 Га.

У липні 2020 року на зазначені земельні ділянки за клопотанням НАБУ та САП ВАКС наклав арешт.

У зв’язку із тим, що місце перебування підозрюваного брата ексголови "Держінвестпроекту" не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України (залишено повідомлення про підозру за місцем його реєстрації та ЖЕУ).

НАБУ та САП встановлюють інших учасників злочинної організації.

Новини

analytics