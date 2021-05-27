Укрзалізниця домовилася про відстрочення погашення кредиту перед Сбербанком

"Укрзалізниця" підписала угоду з АТ "Сбердбанк" про часткову зміну графіка погашення заборгованості перед банком з відстрочкою виплати основної суми боргу до кінця року, повідомляє БiзнесЦензор.

Для цього було використано постанову НБУ, покликану пом'якшити реструктуризацію кредитів для банків на час карантину.

"У постпандемічних умовах, при несприятливій ринковій кон'юнктурі на міжнародному та внутрішньому фінансових ринках, "Укрзалізниця" скористалася можливостями, наданими Національним банком України шляхом продовження терміну дії постанови від 4 червня 2020 року №73 "Про деякі питання діяльності банків і банківських груп" до 31 грудня 2021 року", - сказано в повідомленні прес-служби залізничної компанії.

При цьому залізнична компанія зберігає плани здійснити рефінансування цього боргу, залучаючи фінансування з міжнародного ринку капіталів або одного з українських банків.