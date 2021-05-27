У Києві стартує найбільший технофестиваль

У Києві 28 травня стартує найбільший технічний фестиваль OldCarLand. Сотні старовинних машин зберуться серед десятків літаків у Державному музеї авіації імені О.К. Антонова. Захід триватиме до 30 травня включно, повідомляє Обозреватель.

Організатори пропонують ознайомитися із "сімкою" найцікавіших технічних експонатів.

ЗАЗ-965 "Запорожець". Джерело: oldcarland.com.ua

Один з перших серійних "Запорожців"

Вперше на фестивалі покажуть найстаріший у світі ЗАЗ-965 "Запорожець", зроблений у перші дні запуску виробництва. Він має номер 186. У машини чимало відмінностей від пізніших всім відомих машин.

ЗІЛ-115, яким возили свого часу керівника радянської України Володимира Щербицького. Джерело: oldcarland.com.ua

Лімузин Володимира Щербицького

На заході представлять радянський лімузин ЗІЛ-115, яким возили свого часу керівника радянської України Володимира Щербицького. Ця машина ручного складання має чимало цікавих технічних рішень і понад 10 шарів заводської фарби.

Ford Т 1912 року приїде на фестиваль зі Львова

Перший у світі наймасовіший серійний автомобіль

Ford Т 1912 року приїде на фестиваль зі Львова. Автомобіль особливий тим, що його випустили за рік до серійного виробництва. У машини карбідні ліхтарі, дерев’яні колеса і характерний звук двигуна. Саме ця модель стала наймасовішою у світі на початку 20 століття. Їх продали понад 15 мільйонів одиниць.

Bentley S2 1959 року. Джерело: oldcarland.com.ua

Bentley сім’ї президента Кеннеді

Bentley S2 1959 року – перша модель Bentley з V-подібним 8-циліндровим двигуном. Його першими господарями була сімейна пара вихідців із Великобританії, про що свідчить іменна табличка у салоні з викарбуваними іменами. Також є свідчення, що машиною користувалися в оточенні американського президента Кеннеді.

Rolls-Royce Corniche III імператора Японії. Джерело: Rolls-Royce

Rolls-Royce імператора Японії

Rolls-Royce Corniche III із відкидним дахом – єдиний в Україні автомобіль в подібному стані. Таких випустили тільки 452. Один з таких кабріолетів використовували як парадне авто імператора Японії.

Peugeot-203. Джерело: oldcarland.com.ua

Перший післявоєнний Peugeot

Peugeot-203 почали виробляти 1948 року. Він став першим автомобілем компанії після закінчення Другої світової війни. Ба більше – з 1949 по 1954 рік це взагалі була єдина модель марки. А іще це перший Peugeot з несучим суцільно металевим кузовом.

Експозиція мототехніки, виробленої на території сучасної України. Джерело: oldcarland.com.ua

Колекція української мототехніки 40-90-х років

Вперше представлять експозицію мототехніки, виробленої на території сучасної України. Одним із таких є КМЗ К-1Б "Киянин" 1949 року. Саме з цього легкого мотоцикла почалося виробництво на Київському мотозаводі. "Киянин" був копією німецького мотоцикла Wanderer SP1, частини якого постачали з Німеччини згідно з репарацією.

Організатори фестивалю підготували на цей вікенд досить цікаву програму, тому сумувати часу не буде.