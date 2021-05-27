Румунські прикордонники заявили про "рекордне захоплення" контрабанди з України

Румунські прикордонники зупинили вантажівку, яка їхала з України, для перевірки. В результаті правоохоронці знайшли 2850 одиниць зброї та боєприпасів, повідомляє РБК-Украина.

Прикордонна поліція в Ісакчі (Тулчі) знайшла 143 ящики зі зброєю. Це були 2850 нових пістолетів з патронами.

Зброя була захована у вантажівці з меблями, якою керував громадянин України. Голова Міністерства внутрішніх справ Румунії заявив, що це "рекордне захоплення" контрабандної зброї.