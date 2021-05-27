В ОП повідомили причину заборони авіасполучення з Білоруссю

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що Україна припинила авіасполучення з Білоруссю і прольоти над цією країною з метою захисту, повідомляє Новое время.

"Головна мета - ми захищаємо, і це не санкції, а постанову уряду України. Ми захищаємо громадян України, які подорожують над іншими країнами", - сказав він.

За його словами, через події минулого тижня, "такі рішення Міністерство інфраструктури і уряд приймають".

Нагадаємо, з середи, 26 травня, Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.