Заборона російської і білоруської електрики: переваги

Нацкомісія з держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) прийняла правильне рішення щодо припинення імпорту електроенергії з боку Російської Федерації та Республіки Білорусь. Так вважає міністр енергетики Герман Галущенко, який є ініціатором цієї ідеї, повідомляє UBR.

"Я підтримував і підтримую обмеження такого імпорту на період до інтеграції енергосистеми України до ENTSO - E", - зазначив він і додав, що Україна "в будь-якому випадку повинна це зробити".

За його словами, повне відділення від енергосистем двох країн є "запланованим стратегічним кроком" в рамках майбутньої інтеграції України з континентальною енергосистемою Європи (ENTSO-E).

Крім того, Галущенко впевнений, що Україна має всі шанси стати експортером е/е. Для цього необхідно розвивати власні потужності: добудувати два енергоблоки Хмельницької АЕС, розвивати генерації на основі відновлюваних джерел енергії, високоманеврені генерації і системи накопичення енергії.